La MRC Pierre-de-Saurel sera à la barre d'un magazine de services pour les 55 ans et plus

La MRC de Pierre-De Saurel et la Table de concertation des aînés Pierre-De Saurel « Agir pour mieux vieillir », en collaboration avec MAtv Sorel-Tracy, annoncent la diffusion d’une toute nouvelle émission de télévision : Matière grise. Une émission de type magazine de services destinée aux personnes de 55 ans et plus et leur famille.

Les promoteurs, la MRC et la Table de concertation des aînés, ont développé cette émission afin de faire connaître et rayonner les services, les projets, les activités et les initiatives destinés aux aînés et offerts dans la région. Les gens seront surpris de constater qu’il en existe autant sur le territoire!

La majorité des aînés sont en santé. Ils souhaitent vieillir à domicile et continuer de participer activement à la vie de leur communauté. Matière grise leur offrira une multitude d’informations pour y arriver, avec près d’une quarantaine d’invités et une quinzaine de chroniques.

Puisque l’émission s’adresse aux aînés, les promoteurs ont travaillé avec une équipe de bénévoles de 55 ans et plus. Ils ont participé au choix du titre, du logo, du contenu, du décor et aux tournages des émissions en occupant des postes à l’animation, aux chroniques, à la régie de plateau, à la caméra et à l’aiguillage.

La première émission, d’une série de 12, sera diffusée sur MAtv (chaîne 609 de Vidéotron) le 29 janvier 2019, à 20 h, et sera présentée en rappel selon l’horaire suivant :

 Lundi : 16 h 30 - 23 h

 Mardi : 9 h - 20 h

 Mercredi : 8 h - 16 h 30 - 21 h 30

 Jeudi : 9 h 30 - 16 h 30 - 22 h

 Vendredi : 16 h 30

 Samedi : 9 h 30 - 18 h 30

 Dimanche:11h-17h