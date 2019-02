Azimut diffusion en nominations à la Soirée des prix RIDEAU

Azimut diffusion est heureux d’annoncer sa nomination dans la catégorie « Prix Diffuseur » à la prochaine Soirée des prix RIDEAU qui se tiendra le jeudi 21 février 2019 au Capitole de Québec.

Chaque année au mois de février, les artistes, les agences, les producteurs et les diffuseurs membres de RIDEAU, l’association professionnelle des diffuseurs de spectacles, se rencontrent dans le cadre de la Bourse RIDEAU qui est reconnu comme le plus grand congrès francophone des arts de la scène en Amérique !

La directrice générale et artistique d’Azimut diffusion, Marie-Josée Bourbonnais, ainsi que la directrice adjointe de l’organisme, Louise Salvail, participeront à une multitude d’activités durant la Bourse RIDEAU, qui se tiendra du 17 au 21 février 2019. Vitrines et intégrales de spectacles, forum sur des sujets chauds entourant le monde de la diffusion, ateliers de formation, conférences, programmation de spectacle à la « Place du marché », etc. Le tout se terminera en beauté avec la Soirée des prix RIDEAU.

Dans le cadre de cette soirée, les prix Hommage, Reconnaissance, Diffuseur, Tournée, et Partenariat, ainsi que plusieurs prix du jury, seront remis à l’un des finalistes sélectionnés dans chacune des catégories. Cette année, l’organisme à but non lucratif de diffusion de spectacle à Sorel-Tracy, Azimut diffusion, est nommé pour le prix Diffuseur qui « reconnaît l’audace, l’ingéniosité et l’excellence d’un diffuseur dans son travail de direction artistique. » Azimut diffusion est très fier de s’y trouver aux côtés de la Corporation de développement des arts et de la culture de la Ville de La Tuque, de Diffusion En Scène et de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, des diffuseurs de grand calibre !

« C'est un honneur pour nous d'avoir été mis en nomination pour ce prix qui souligne un moment important des 30 ans d'Azimut diffusion, soit la concrétisation du projet de rénovation de la salle Georges-Codling et du Marché des arts Desjardins, marquant également une augmentation de nos activités de diffusion passant de près de 70 à une centaine de représentations, toutes disciplines confondues, sans oublier les activités de développement des publics qui comprend plus de 200 ateliers préparatoires pour les sorties scolaires ! On peut dire qu'Azimut diffusion se trouve maintenant dans les ligues majeures de la diffusion au Québec ! On a de quoi être fier ! », souligne un extrait tiré du site web d’Azimut diffusion, www.azimutdiffusion.com.

Comme il s’agit d’un événement incontournable pour l’organisme de diffusion, Azimut diffusion a pris la décision de fermer ses portes à 15h le jeudi 21 février prochain afin de permettre à la coordonnatrice de la billetterie et agente de communications, Laurianne Gauthier Grenon et à la gestionnaire de salle et préposée à la billetterie, Johanne Breton, de participer à la Soirée des prix RIDEAU. L’organisme de diffusion vous remercie de votre compréhension à l’égard de ce changement quant aux heures d’ouverture de sa billetterie.