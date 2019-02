Azimut diffusion a le bonheur de recevoir la talentueuse comédienne Debbie Lynch-White qui présentera son tout premier spectacle musical intitulé « Elle était une fois » le samedi 9 février 2019 à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Debbie Lynch-White débutait les répétitions pour son tout premier spectacle musical, « Elle était une fois », le lundi 28 janvier dernier. Devant médias, elle a interprété « Si c’était vrai » de France D’Amour et « (You Make Me Feel Like) A Natural Women » d’Aretha Franklin ; l’une pour l’espoir qui la traverse, l’autre pour tout l’amour qu’elle dégage. On trouvera également dans ce spectacle des chansons de Clémence Desrochers, Barbara, Édith Piaf, Lisa Leblanc, Adèle et les Spice Girls, entre autres. Un répertoire totalement féminin, majoritairement francophone, qui nous permettra de découvrir la chanteuse et la femme qui se trouve derrière la talentueuse actrice et ses rôles marquants à la télévision, au théâtre et au cinéma.

Parlant de cinéma, lors de son spectacle Debbie Lynch-White ne pourra passer à côté de la première auteure-compositrice-interprète du Québec, Mary Travers, qu’elle a si bien campé dans le film La Bolduc ! Ce long métrage a donné envie à la comédienne d’aller explorer davantage sa passion pour le chant ; une rencontre avec l’Équipe Spectra et le processus était enclenché !

Pour le spectacle du samedi 9 février prochain, Debbie Lynch-White sera accompagnée de Gabriel Gratton à la direction musicale et aux claviers, de Lysandre Bourdages à la batterie et de Simon Pedneault à la guitare. C’est un rendez-vous à ne pas manquer à 20h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Les billets pour tous les spectacles de la programmation hiver-printemps 2019 sont en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.