Une exposition de Jaber Lutfi à la Maison des gouverneurs dès le 7 février

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à découvrir l’exposition Dragons de l’artiste peintre Jaber Lutfi, du 7 février au 10 avril à la Maison des gouverneurs.

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le samedi 9 février à 14 h à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes). L’entrée au vernissage est gratuite.

À propos de Dragons

Jaber Lutfi peint à l’acrylique des tableaux oniriques évoquant un théâtre archaïque où des personnages costumés jouent des extraits de récits indéterminés. Qui sont ces fiancés masqués et qui attendent-ils sur le quai? Le visage de Dieu pourrait-il parler? Et si les bébés dragons grandissaient dans cette salle? Et si la haute tour endormie ouvrait les yeux?

Horaire de l’exposition

L’exposition est ouverte au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite pour la durée complète de l’exposition.

Atelier : Initiation au collage surréaliste | Samedi 23 mars de 13 h à 16 h

L’artiste Jaber Lutfi vous fera découvrir le monde surréaliste en créant des personnages extraordinaires. Connaître les rudiments techniques du collage, c’est facile! Prendre conscience de son potentiel créateur, c’est poétique! Réaliser deux œuvres d’art prêtes à accrocher. C’est beau!

Pour participer à cet atelier, offert gratuitement aux 14 ans et plus, rendez-vous au ville.sorel-tracy.qc.ca, sous la rubrique « Service en ligne », cliquez sur « Inscriptions – loisirs ». Il est également possible de s’inscrire en personne au Service des loisirs ou en téléphonant au 450 780-5600, poste 4400. Places limitées!