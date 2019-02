Outil gratuit disponible dans les bibliothèques publiques du Québec

Les nombreux effets bénéfiques de la lecture chez l’enfant ne sont plus à démontrer. Afin de célébrer la 20e édition de son programme Une naissance un livre, l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) offrira aux parents qui inscriront leur enfant de moins d’un an à leur bibliothèque publique une trousse de bébé-lecteur complètement revampée.

Cet outil comprend :

un tout nouveau guide intitulé Lire avec mon enfant, conçu en collaboration avec le Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR);

un nouveau livre exclusif signé par l’auteure québécoise Marianne Dubuc, reconnue et maintes fois primée pour ses œuvres jeunesse;

le guide Chanter avec votre enfant, réalisé en collaboration avec le Département d’orthophonie de l’UQTR;

le magazine Popi, offert par Bayard jeunesse.

Pour lancer en grand la trousse de bébé-lecteur, Marianne Dubuc présente Sur le dos de Baba, un livre créé exclusivement pour le programme Une naissance un livre. Sur le dos de Baba transporte le lecteur dans un univers de douceur et de tendresse, qui permettra aux parents de créer un univers enveloppant et de tisser des liens d’attachement avec leur enfant. Il est d’ailleurs à noter qu’un nouveau livre exclusif, signé d’un auteur québécois, sera publié chaque année.

Entièrement gratuit, le programme Une naissance un livre est une campagne d’abonnement à la bibliothèque publique qui vise à favoriser la lecture dès le plus jeune âge et à encourager la fréquentation de la bibliothèque publique en famille. Il met en valeur les auteurs d’ici, positionne le livre comme un jouet riche pour développer les connaissances des tout-petits, en plus de garantir l’accès à toutes les ressources disponibles dans les bibliothèques publiques.

Nombreux effets bénéfiques à la lecture

En voici quelques-uns : se familiariser avec les lettres, les couleurs, les formes, les chiffres et les émotions, acquérir des notions de vocabulaire et de langage, mieux maîtriser les notions d’espace et de temps, structurer sa pensée et sa narration, et même développer sa capacité à entrer en relation avec les

Vous trouverez la liste des bibliothèques participantes au Québec en suivant ce lien : http://www. unenaissanceunlivre.ca/fr/ biblio_participantes.php.