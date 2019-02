Antoine Lachance en spectacle à Sorel-Tracy le 2 mars

Antoine Lachance, natif de Sorel-Tracy, dévoile un avant-goût de son deuxième album, qui paraît aujourd'hui avec l’envoûtante Rien sans toi.

« Rien sans toi est une chanson symptomatique de notre époque, où les amours, pour certains, se magasinent et se jettent en un instant. Jamais les rencontres n’auront été aussi faciles entre les humains. » - Antoine Lachance

L'auteur-compositeur-interprète, connu notamment comme membre du groupe On a créé un monstre, donnera suite à son premier album Cimetière d'avions sorti en 2016. À travers une pop folk chaleureuse avec des rythmes et des paroles hypnotisants, ce deuxième opus lève le voile sur l’aboutissement d’une quinzaine d’années d’écriture et de quête de sonorités nouvelles, le tout ficelé de la signature toute personnelle de l'artiste.