Danielle Godin en spectacle le 17 février à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle La lavandière d’Hochelaga de Danielle Godin, le 17 février à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Le conte de création à saveur historique La lavandière d’Hochelaga raconte les péripéties de l’arrivée d’une fille du Roy à Montréal en 1668. La comédienne et conteuse Danielle Godin, qu’on a pu voir dans Lance et compte, Scoop, Ramdam et Rivière-des-Jérémie, fera avec vous ce voyage dans le temps!

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle, premier arrivé, premier servi!

Exposition en cours : Jaber Lutfi

Venez découvrir l’exposition Dragons de l’artiste peintre Jaber Lutfi jusqu’au 10 avril 2019 à la Maison des gouverneurs.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.