Laissez-vous séduire par Osez Lire! Mon magazine

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications, vient de lancer son deuxième numéro de Osez lire! Mon magazine.

Ce magazine est disponible gratuitement et paraît trois fois par année (Automne, Hiver et Printemps-Été). Offert uniquement en format numérique, il est destiné principalement aux citoyens de la Montérégie.

En couverture du deuxième numéro, Robert Soulières. Cet homme de lettres passionné est à la fois auteur et éditeur.

Également au sommaire, le portrait de la bibliothèque de Rougemont et la présentation de quelques services offerts dans les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de la Montérégie. Suivez aussi les aventures d’Alex Cotnoir, vedette de notre BD. On vous laisse découvrir le reste.



Le magazine est disponible en version numérique et en téléchargement gratuit sur le site : http://mabibliotheque.ca/monteregie.