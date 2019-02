Quatre capsules vidéo présentent des initiatives arts affaires inspirantes en Montérégie

Culture Montérégie, avec la collaboration et l’appui de ses partenaires, est très heureux de lancer une série de quatre capsules vidéo qui mettent en lumière des initiatives arts affaires dont nous pouvons êtres collectivement très fiers.

Grâce à un appui du ministère du Patrimoine canadien, Culture Montérégie poursuit ses actions pour créer des ponts et renforcer les liens entre les milieux culturel et des affaires.

Produites en partenariat avec l'entreprise TKNL, spécialisée en création de contenu audiovisuel, ces capsules Web réalisées par Simon Giroux s’attachent au lien arts affaires à travers le témoignage de gens d’affaires, de travailleurs, d’artistes et de philanthropes qui croient profondément que de cette union naît une richesse et une fierté locale et régionale.

« La production de ces capsules fait partie d’une démarche intitulée Créer l’engagement que nous avons lancée en 2017. Nous souhaitions créer un espace où les professionnels des arts et des affaires peuvent apprendre, grandir et surtout, travailler ensemble à trouver des solutions aux défis des organismes culturels montérégiens. Par cette démarche, nous visions également à favoriser la reconnaissance et l’importance de l’apport du milieu culturel au développement socioéconomique de la région », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

Les quatre capsules, d’une durée de 2 à 3 minutes chacune, seront diffusées au cours des quatre prochaines semaines :

Capsule 1 Le projet de Ceresco – diffusée le 27 février

Un important exportateur de soya québécois basé en Montérégie tente l’aventure artistique avec ses employés à partir du projet des artistes Tali Lévesque et Karine Landerman. Alexandre Gauvin, coordonnateur en communication et marketing, et Émilie Dagenais, CRHA conseillère en ressources humaines au sein de l’entreprise Ceresco, témoignent de leur vision de cette expérience.

Capsule 2 Investir dans la culture en Montérégie – diffusée le 6 mars

Denyse Thiffault, directrice générale de l’OSDL, aux côtés des gens d’affaires Jean-Sébastien Granger, directeur stratégique et développement à l’Agence Archipel, et Émilie Dagenais de Ceresco, des artistes Susan Saint-Laurent, Karine Landerman et Tali Lévesque, ainsi que de l’équipe de Culture Montérégie, mettent en lumière l’importance pour les entreprises de s’impliquer dans leur communauté et de développer des partenariats avec les organismes culturels locaux.

Capsule 3 Pourquoi s’impliquer dans la culture ? – diffusée le 13 mars

Trois intervenants du milieu des affaires, Mario Pétrone de Pétrone Architecture Inc., Manon Trépanier de la Librairie Alire et Jean-Sébastien Granger de l’Agence Archipel, illustrent les multiples bénéfices pour les entreprises et professionnels de collaborer avec les organisations culturelles de leur milieu.

Capsule 4 La relation arts affaires – diffusée le 20 mars

Denyse Thiffault de l’OSDL, Michel Malboeuf du Centre dentaire Michel Malboeuf, Mario Pétrone de Pétrone Architecture Inc., Jean-Sébastien Granger de l’Agence Archipel et Manon Trépanier de la Librairie Alire, accompagnés par l’artiste Karine Landerman exposent les retombées positives des liens arts affaires au sein des entreprises.

Merci à la Fabrique culturelle de diffuser les capsules via sa plateforme numérique https://www. lafabriqueculturelle.tv/ partenaires/91/culture- monteregie.

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.