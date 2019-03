Activités pour le mois de mars à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle Broadway et moi d’Étienne Cousineau, le 17 mars à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Étienne Cousineau, sopraniste unique, vous transportera à New York le temps d’un concert. De Carrousel au Fantôme de l’opéra en passant par South Pacific, The Sound of Music, Kismet et autres succès de Broadway, il interprétera à sa façon les plus célèbres airs de comédies musicales.

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle; premier arrivé, premier servi!

Atelier : Initiation au collage surréaliste | Samedi 23 mars, de 13 h à 16 h

L’artiste Jaber Lutfi vous fera découvrir un monde surréaliste en créant des personnages extraordinaires. Connaître les rudiments techniques du collage, c’est facile! Prendre conscience de son potentiel créateur, c’est poétique! Réaliser deux œuvres d’art prêtes à accrocher, c’est beau!

Pour participer à cet atelier offert gratuitement aux personnes de 14 ans et plus, rendez-vous au ville.sorel-tracy.qc.ca, sous la rubrique « Service en ligne » et cliquez sur « Inscriptions – loisirs ». Il est également possible de s’inscrire en personne au Service des loisirs ou en téléphonant au 450 780-5600, poste 4400. Les places sont limitées.

Prenez note que l’exposition Dragons de Jaber Lutfi est en cours jusqu’au 10 avril 2019 à la Maison des gouverneurs.