Azimut diffusion présentera le spectacle « Dance Me »

Azimut diffusion est fier de se trouver parmi les 40 lieux au Québec qui présenteront la projection événementielle du spectacle-vivant « Dance Me » le dimanche 24 mars prochain à 14h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

La Place des Arts et la SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) ont mis en place un projet pilote de grande envergure, proposé dans le cadre du PCNQ (Plan culturel numérique du Québec), soit la captation et la diffusion d’un spectacle-vivant par le biais de la projection. C’est en quasi-simultanée que les salles participantes (de cinéma et de spectacles) présenteront le résultat aux quatre coins de la province.

Le spectacle « Dance Me » des Ballets Jazz de Montréal (BJM), coprésenté avec Danse Danse, aura lieu du 14 au 23 mars au Théâtre Maisonneuve. Il s’agit d’un spectacle de danse qui met en mouvement l’œuvre magistrale de Leonard Cohen. D’ailleurs, on peut lire sur le site de BJM que le spectacle a été « Approuvé par Cohen de son vivant, [est] sous la direction artistique de Louis Robitaille et la dramaturgie scénique, forte et audacieuse d’Eric Jean. Ce spectacle unique prend vie en cinq saisons comme autant de cycles de l’existence tels que les a dépeints Leonard Cohen dans son oeuvre.

L’écriture chorégraphique du spectacle a été confiée à trois chorégraphes internationaux : Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Rustem, pour créer un univers puissant et profond à l’image de l’œuvre du célèbre poète montréalais, sous l’impulsion lumineuse des 14 artistes-interprètes de la compagnie.

Entourée d’une équipe de concepteurs de renom, Dance Me marie ainsi écritures scénique, visuelle, musicale, dramaturgique et chorégraphique pour rendre hommage au plus grand des ambassadeurs Montréalais. Danse, musique, vidéos et éclairages rythment ce spectacle complet et multidisciplinaire, lequel a reçu les droits exclusifs en danse durant cinq années. »

Les images captées lors des représentations du 14 au 21 mars seront ensuite transposées en un film pour grand écran que vous pourrez voir le dimanche 24 mars à 14h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Faites partie vous aussi de cette première québécoise ! Les billets pour « Dance Me » sont en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, située au 28, rue du Roi, ou par téléphone au 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.