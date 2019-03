Festival Chants de Vielles, Élisabeth Desbiens et Yechel Gagnon, grands gagnants de la remise des prix 2019 organisée par Culture Montérégie

Le 28 mars, à l’occasion de l’événement annuel de remise de prix organisé par Culture Montérégie, le Festival Chants de Vielles a remporté le Prix Patrimoine Culture Montérégie, la cinéaste Élisabeth Desbiens a obtenu le Prix relève Culture Montérégie — La Fabrique culturelle et l’artiste en arts visuels Yechel Gagnon a été la lauréate du Prix du CALQ — Créatrice de l’année en Montérégie.

Le Prix patrimoine à Chants de Vielles



Le festival de chanson et de musique traditionnelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Chants de Vielles, a reçu le Prix Patrimoine Culture Montérégie. Madame Geneviève Nadeau, directrice générale et fondatrice de l’événement est venu chercher le prix, assorti d’un montant de 1000 $ que lui a remis monsieur Jean Martel, maire de Boucherville. Le festival Chant de Vielles propose, depuis 2003, une véritable fête musicale qui met en lumière le patrimoine vivant à Saint-Antoine-sur-Richelieu, en Montérégie. Cette rencontre de chanteurs, musiciens, danseurs et amoureux de patrimoine vivant a présenté non seulement un nombre considérable d’artistes traditionnels québécois, établis et de la relève, mais également des artistes provenant d’autres régions du Canada, des États-Unis et d’Europe.

Les membres du jury ont été « ... impressionnés par la renommée spectaculaire de cet événement dont la longévité témoigne, sans l’ombre d’un doute, de la grande qualité de son organisation. L’implication exemplaire de la communauté est un gage de l’ancrage de l’organisme dans son environnement et de la fierté qu’il représente pour les citoyens. Le jury ne veut pas manquer de souligner le rayonnement local, régional et international de l’événement qui, au fil des ans, a reçu plus de 700 artistes d’ici et d’ailleurs. »

Prix relève Culture Montérégie – La Fabrique culturelle à Élisabeth Desbiens



L’artiste en cinéma de Boucherville, Élisabeth Desbiens, est venu chercher le Prix relève Culture Montérégie – La Fabrique culturelle. Ce prix, assorti d’un montant de 1000 $ et de la réalisation d’une capsule vidéo par La Fabrique culturelle, lui a été remis par madame Myriam Leblond, coordonnatrice de Télé-Québec pour l’Estrie-Montérégie. Le mouvement se trouve au cœur de la démarche cinématographique d’Élisabeth Desbiens. Son dernier court métrage en témoigne avec deux personnages dont l’un est dans le mouvement et l’autre dans l’immobilité. Elle prépare maintenant l’écriture de son premier long métrage dont l’univers sera encore une fois campé à Boucherville.

Les membres du jury ont mentionné que « ... la qualité de la création chez cette artiste démontre une démarche claire, personnelle et assumée. L’excellence de son œuvre se démarque par un esthétisme recherché, des images belles et fortes ainsi qu’un traitement intelligent de sujets universels. Par sa façon singulière de raconter une histoire, elle amène le spectateur dans un voyage à la fois, beau, fluide et subjuguant. Le rayonnement impressionnant de l’artiste et de son œuvre dépasse déjà les frontières. Malgré tout, elle reste sensible à ce que ses réalisations prennent vie dans sa région. »

Prix du CALQ — Créatrice de l’année en Montérégie à Yechel Gagnon



L’artiste longueuilloise Yechel Gagnon a remporté le Prix du CALQ — Créatrice de l’année en Montérégie. Une bourse de 5000 $ lui a été remise par madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française. Yechel Gagnon a participé à plusieurs événements culturels en Montérégie, notamment la présentation de Hoarding, une œuvre éphémère in situ. Son travail a également été présenté sur la scène internationale, notamment en Europe, en Chine ainsi qu’en Amérique du Nord ; dans des lieux prestigieux comme le McMaster Museum of Art en Ontario et la galerie Cynthia Reeves, intégrée au complexe du MASS MoCa au Massachusetts. Yechel Gagnon a aussi participé à la 6e biennale internationale d’art de Beijing et le Musée national des arts de Chine a fait l’acquisition d’une de ses œuvres.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont souligné « la grande qualité des œuvres de Yechel Gagnon et plus particulièrement son fascinant travail sur la texture et les matériaux. Cette artiste étonnante, à la pratique riche et originale, bénéficie d’un important rayonnement, ici comme à l’international. »

Culture Montérégie



Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L’organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

La Fabrique culturelle



La Fabrique culturelle est une production de Télé-Québec. Elle est la seule plateforme Web culturelle multidisciplinaire entièrement consacrée à la diffusion vidéo de la culture vivante au Québec. Projet hybride entre un magazine Web, une chaîne de diffusion vidéo et un réseau social spécialisé en culture, La Fabrique culturelle est avant tout un extraordinaire outil de rayonnement pour la culture québécoise, toutes disciplines et régions confondues. Depuis sa création en 2014, La Fabrique culturelle s’entoure de près d’une centaine d’organisations culturelles, diffuse 7000 capsules vidéo, attire 6000 membres et reçoit de plus d’un million de visites d’internautes provenant de partout au Québec. Pour plus d'info : www.lafabriqueculturelle.tv

Le Conseil des arts et des lettres du Québec



Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l’étranger. En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créateurs dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur rayonnement.