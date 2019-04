L'artiste Richard Paul expose ses toiles au bureau du député Jean-Bernard Émond

Après l’artiste Gilles Bill Marcotte, c’est au tour du peintre Richard Paul d’exposer ses œuvres au bureau de circonscription du député de Richelieu. Cette initiative de Jean-Bernard Émond vise à mettre en lumière le talent des artistes de la région et à en faire profiter les citoyens, organismes et entreprises de passage à son bureau. Différents peintres locaux se succéderont ainsi à chaque saison, afin de permettre au plus grand nombre d’entre eux de profiter de cette visibilité.

Véritable passionné d’art, Richard Paul s’adonne à la peinture à l’huile depuis près de quinze ans. Après avoir exposé ses œuvres pour la première fois, en 2016, à la Maison des gouverneurs, ce portraitiste de talent dévoilera de nouveau ses toiles au bureau du député de Richelieu. Autodidacte, Richard Paul se distingue par son exécution contrôlée et soignée qui caractérise le photoréalisme contemporain. Ses œuvres, où les tons chauds prédominent, s’inspirent principalement des hommes et des femmes qui composent la société soreloise, ainsi que des paysages de la région.

Les artistes intéressés à lui succéder et à exposer leurs oeuvres au bureau de circonscription du député Jean-Bernard Émond sont invités à communiquer avec son équipe, au (450) 742- 3781.