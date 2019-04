Le samedi 27 avril, on célèbre la grenouille à Sorel-Tracy

Que vous soyez vert, bleu, rouge ou orange dites-vous qu'il y a quelque part une grenouille qui porte ces couleurs, et le 27 avril prochain, à l'occasion de la Journée Mondiale des Grenouilles, le "Save the Frogs Day”, on leur fait une petite fête au Biophare de Sorel-Tracy en plein après-midi.

Pour l’occasion, Anne-Marie Dulude, nouvelle directrice générale de l'institution muséale, ouvre ses portes au grand public pour la tenue d'un concert de grenouilles en direct de son étang!

De plus, Tommy Saint-Laurent l'entomologiste d'Abitibi, du Labyrinthe des insectes sera présent accompagné des plus gros amphibiens qu'on peut retrouver dans le monde dont le "le Buffo Marinus". Les enfants et les grands vont adorer!

En troubadour concerné qu’il est, JiCi Lauzon présentera en primeur une nouvelle composition sur le même thème. "J'ai décidé d'emboîter le pas avec les grenouilles dans leur lutte pour la survie et d'y aller d'une p'tite chanson simple à leur défense! C'est du biodivertissement!" Les grenouilles sont les indicateurs de la santé de notre eau et mérite notre affection! Samedi 27 avril, Biophare, 6 rue Saint-Pierre, adjacent au Parc Regard-sur-le-Fleuve à Sorel-Tracy de 14h à 16h. Entrée Libre.

En cas de pluie… sachez que les grenouilles chantent quand il mouille! ;)