Le quatuor vocal QW4RTZ sera de retour à la salle Georges-Codling

Azimut diffusion est heureux d’avoir pu reporter le spectacle de la formation vocale QW4RTZ au vendredi 10 mai à 20 h, à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Le spectacle, qui a débuté en force le vendredi 5 avril dernier, s’est vu écourté par un malencontreux événement, obligeant l’arrêt complet de la soirée.



En effet, l’un des interprètes, Fa2, a fait une chute de pression en raison du surmenage des derniers mois. Une belle tournée avec plusieurs dates et beaucoup de route, sans oublier les spectacles corporatifs et les conférences en milieu scolaire, ce sont plusieurs des éléments ayant causé cette baisse de tension.



Heureusement, le chanteur a repris du mieux et QW4RTZ peut poursuivre sa tournée et ainsi revenir à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins, le 10 mai prochain, afin de présenter en entier leur spectacle Le meilleur des quatre, mis en scène par Serge Postigo.

Tous les détenteurs de billets du 5 avril dernier ont été contactés et quelques billets se sont libérés étant donné le changement de date. Vous avez manqué votre coup? C’est votre chance, une quarantaine de billets sont actuellement disponibles à la billetterie.

Les billets sont en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site Web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.