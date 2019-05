Des élèves de la région ont créé des œuvres d’art rupestre avec un artiste professionnel

Le 1er mai dernier, la Ville de Sorel-Tracy organisait récemment un atelier de médiation culturelle offert à des groupes scolaires, dans le cadre de sa programmation d’expositions à la Maison des gouverneurs.

Ce sont des élèves de 3e année de l’école Saint-Jean-Bosco, et de 3e et 4e année de l’école Au Petit Bois, qui ont pu laisser aller leur fibre créative, guidés par la médiatrice culturelle, Karine Bergeron, et l’artiste, présentement en exposition, Richard Caplette.

Grâce aux bons soins des animateurs et artistes professionnels, les jeunes ont travaillé à la manière des hommes de la préhistoire (art rupestre) ou encore, des graffiteurs d’aujourd’hui, en réalisant une œuvre représentative de leur quotidien et de leur environnement, liée à la démarche artistique de l’artiste multidisciplinaire en arts visuels Richard Caplette. Durant cet atelier, les élèves ont pu se familiariser avec les artistes de la préhistoire et exprimer librement sur un fond coloré, une composition graphique et stylisée, en s’inspirant de leurs familles et amis, d’animaux domestiques ou d’animaux de ferme. Ils ont pu intégrer à leurs œuvres des écritures réelles ou imaginaires.

D’après les œuvres réalisées et le plaisir que les jeunes ont eu, cette activité a été un succès. Il est possible de visiter l’exposition de Richard Caplette jusqu’au 2 juin, à la Maison des gouverneurs, située au 90, chemin des Patriotes. Pour plus d’informations sur la programmation culturelle de la Ville de Sorel-Tracy, visitez le www.ville.sorel-tracy.qc.ca ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.