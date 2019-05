Le Jazz Crooner Quartet se produira aux Dimanches Fabul’Art le 19 mai

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle du Jazz Crooner Quartet, le 19 mai à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs.

Avec sa musique jazz de l’époque mainstream et des grands crooners, le Jazz Crooner Quartet vous fera voyager à travers les années 1950 à 1970 avec les plus grands standards du genre et les incontournables succès de chanteurs tels que Tony Bennett, Frank Sinatra et compagnie.

Le saxophoniste-chanteur Jean-Claude Capistran et ses acolytes vous transporteront au cœur de ce style teinté à la fois de ballades, de swing ainsi que de pièces à saveur latine.

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle; premier arrivé, premier servi!

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.