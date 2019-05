Le conte « Le fossoyeur » sera présenté le 30 mai prochain

Azimut diffusion ajoute un dixième spectacle dans le cadre de la série Les Jeudis d’Azimut pour la saison hiver-printemps 2019. Le conte fantastique Le fossoyeur de Franck Sylvestre sera présenté le jeudi 30 mai à 18 h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Vous connaissez le roman Chroniques des sept misères de Patrick Chamoiseau paru en 1986? C’est librement inspiré de cette œuvre littéraire que Franck Sylvestre a conçu le conte fantastique Le fossoyeur. L’histoire se déroule en Martinique, lieu à la fois réel et légendaire, et met en scène des personnages hauts en couleurs, voire même hors normes, au destin parfois tragique ! Phosphore, le personnage titre du conte, apporte le malheur sur sa famille en permettant au curé d’utiliser son terrain pour en faire un cimetière. Avec son fils Anatole, ils errent dans les allées, de tombe en tombe, si bien que le jeune homme se transforme en « dorli ». Dans les légendes martiniquaises un « dorli » est un spectre qui durant le sommeil des jeunes filles en profite pour avoir des unions forcées. De l’un de ces viols, Anatole et la belle Eloïse ont vu naître un garçon, Pierre Philomène, que l’on suit dans ses mésaventures.

Comme un spectacle ne se crée pas seul, le conteur Franck Sylvestre s’est adjoint les compétences des talentueux Philippe Libert à la mise en scène et Mathieu Marcil à la conception lumières.

Le fossoyeur a été sélectionné au programme « Circuit Paroles Vivantes » du Regroupement du conte au Québec; il s’agit d’un programme d’aide à la diffusion de l’art oratoire qui apporte un soutien au niveau de la mise en marché, de la création d’un dossier de présentation ainsi que d’une fiche technique, de la représentation auprès des diffuseurs lors des événements contacts tels RIDEAU et ROSEQ et de la négociation d’entente auprès des diffuseurs, et ce, pour une durée de deux ans! Plus spécifiquement, le « Circuit Paroles Vivantes » aura permis au conteur québécois de présenter son œuvre tous les mardis soirs durant trois mois dans une salle parisienne du 8 janvier au 26 mars dernier!

Franck Sylvestre remercie également le CALQ pour sa précieuse collaboration.

Les billets sont présentement en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1. Vous pouvez également vous les procurer sur le site web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.