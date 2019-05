Exposition extérieure de NathB et ses complices et le Club Photo Sorel-Tracy exposent

La Ville de Sorel-Tracy présente deux expositions photographiques extérieures grands formats, celle de NathB et ses complices, REG’ARTS d’un instant, à la Maison des gouverneurs et celle du Club Photo Sorel-Tracy, La vie culturelle et sportive de Sorel-Tracy dans la mire du photographe, au parc Regard-sur-le-Fleuve, dès le 2 juin.

En tout, c’est plus d’une cinquantaine d’œuvres de grands formats que les gens pourront apprécier au gré de leurs promenades, du 2 juin au 30 octobre.

Vernissage public

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le dimanche 2 juin à 10 h à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes). Un transport par autobus est prévu pour faire le lien entre les deux expositions. Une réservation est requise en appelant au 450 780-5600, poste 4400 ou par courriel au [email protected] L’entrée au vernissage est gratuite.

Horaire des expositions

Les expositions sont ouvertes tous les jours au public à la Maison des gouverneurs (NathB et ses complices) de 8 h 30 à 17 h 30, et au parc Regard-sur-le-fleuve (Club photo Sorel-Tracy), de 6 h à 23 h.

À propos des artistes et des expositions

NathB et ses complices | REG’ARTS D’UN INSTANT

Reconnue pour ses projets où l’humain fait partie intégrante de ses inspirations et créations, NathB nous partage son regard d’artiste qui a su capter des moments uniques lors de ses rencontres avec des milliers d’élèves au fil des ans. Réalisant des ateliers de création photo en milieu scolaire depuis 2013, sa démarche artistique s'inspire de la médiation culturelle et de l'importance des arts et de la culture dans un contexte de persévérance scolaire et de sentiment d'appartenance. Par cette exposition collective, NathB désire valoriser le talent artistique des adultes de demain de notre région!

Pour en connaître davantage sur NathB et ses projets, on vous invite à visiter le www.nathb.ca .

Club Photo Sorel-Tracy | La vie culturelle et sportive de Sorel-Tracy dans la mire du photographe

La Ville de Sorel-Tracy se démarque par de nombreux événements culturels et sportifs. Des photographes du Club Photo Sorel-Tracy ont capturé sur le vif l’effervescence culturelle et sportive de la région. Vingt-cinq photographes du Club Photo Sorel-Tracy ont su mettre en valeur des moments culturels et sportifs uniques! Par cette exposition, le Club Photo Sorel-Tracy démontre que tout au long de l’année et dans une large variété d’événements, la photographie est possible. Elle permet d’ailleurs de mettre en pratique tout un éventail de techniques et surtout un bel esprit créatif.

Les membres du Club Photo Sorel-Tracy sont de grands amoureux de la photographie! L’adhésion au Club donne la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances, d’être informé des nouvelles tendances, de stimuler sa créativité, de partager des trucs et des astuces ainsi que de participer à des expositions, des ateliers et des sorties. Le Club permet aussi d’échanger sur la photographie dans une ambiance conviviale et décontractée. Photographes de tous âges et de tous niveaux se rencontrent pour avancer ensemble dans ce domaine passionnant qu’est la photographie. On en apprendra davantage sur le club en visitant leur site web au clubphotosoreltracy.org.