Le samedi 3 août, au camping Rimbo à Saint-Victoire-de-Sorel se tiendra un évènement rassembleur célébrant les nations du Québec et leur musique : MAMO·FOLK – De territoires et de langues. L’initiative citoyenne menée par Jean- François Dubois offrira une journée complète de spectacles rassemblant des artistes des quatre coins du Québec.

Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon ouvriront à 13h la grande rencontre musicale. Elles seront suivies de Laura Niquay, Galant tu perds ton temps, La Tragédie, Sakay Ottawa, Dany Placard pour terminer vers 23h avec le groupe punk-Trad Carotté.

Le MAMO·FOLK – De territoires et de langues est un évènement familial, en plein-art et abordable. Le billet, au coût de 25 $ par personne, inclut les accès au site de spectacles et de camping pour toute la fin de semaine. Des mets locaux seront disponibles sur place!

MAMO veut dire « ensemble » en atikamekw.

Pour plus d’informations : mamofolk.tumblr.com Les billets sont disponible sur lepointdevente.com, aux librairies Bastiani et au dépanneur Les Patriotes à St-Denis-sur-Richelieu.