Orléane Morissette sera exposée à travers la province

Orléane Morissette de l’École Laplume, est finaliste pour la 8e édition du concours de dessins Mon Fleuve inspirant de la Fondation Monique-Fitz-Back. Le samedi 1er juin dernier à l’Aquarium du Québec, s’est tenue une activité de reconnaissance pour les 50 élèves finalistes et lauréats du concours.

Exposition à travers la province

Ces élèves verront leurs dessins exposés sur 11 traversiers à travers la province, à l’Aquarium du Québec et au parc L’Anse-Tibbits de Lévis. Des milliers de québécois et de touristes pourront ainsi découvrir le fleuve Saint-Laurent à travers les yeux des jeunes. Parmi les thématiques les plus populaires : l’observation des baleines, la plongée sous- marine, la pêche, le pilotage d’un navire, les métiers maritimes, les croisières et les sports nautiques tels que le kayak ou le kitesurf.

Près de 3 700 jeunes entre 5 et 20 ans, répartis dans 112 établissements éducatifs et 14 régions du Québec ont participé. Le concours de dessins, qui avait pour thématique d’illustrer ce que le fleuve Saint-Laurent leur inspire, est l’un des plus importants au Québec.

Projet pédagogique

Mon fleuve et moi est le premier projet pédagogique visant à rapprocher les jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser aux enjeux entourant sa protection, sa mise en valeur et son développement. Il comprend une trousse pédagogique et un concours de dessins. Le projet offre une démarche complète aux élèves, en passant par l’information, la recherche, la réflexion et l’expression de leur propre vision.