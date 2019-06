Dévoilement des lauréats de Capture ton patrimoine 2019

La MRC de Pierre-De Saurel a dévoilé les lauréats de la dixième édition du concours Capture ton patrimoine, le 6 juin dernier. Organisé en collaboration avec l’école secondaire Bernard-Gariepy et le Biophare, ce concours a permis à des élèves de secondaire un de s’initier à l’art de la photographie tout en découvrant le patrimoine de leur région.

Cette année, cinq élèves se sont démarqués plus particulièrement auprès du jury :

Lauréate : Maxim Nadon, 12 ans, de Saint-Ours, pour sa photo « Le couvent de la ville de Saint-Ours »;

Coups de cœur :

o Chloé Beaubien, 13 ans, de Saint-Gérard-Majella, pour sa photo « L’école de rang »;

o Myriam Brière, 12 ans, de Saint-Roch-de-Richelieu, pour sa photo « Près de 100 ans de traverse »;

Mentions :

o Molly-Rose Lesieur, 12 ans, de Sainte-Victoire-de-Sorel, pour sa photo « La passion de monsieur Labonté »;

o Alysson Martel, 13 ans, de Sorel-Tracy, pour sa photo « Qui est-ce? »;

À noter que Molly-Rose Lesieur s’est également illustrée au niveau national puisque sa photo figure parmi les 30 meilleures!

Capture ton patrimoine est le volet québécois du concours l’Expérience photographique internationale des monuments, lancé en Catalogne en 1996. Plusieurs pays y participent chaque année et l’édition 2019 a compté, à travers le Québec, 2 467 participants officiels, dont 22 de la MRC de Pierre- De Saurel.

« La création d’un volet régional est une initiative de la MRC et nous en sommes très fiers », souligne Diane De Tonnancourt, présidente du comité régional culturel de la MRC de Pierre-De Saurel. « Capture ton patrimoine est une activité qui s’inscrit dans la politique culturelle de la MRC afin de sensibiliser les jeunes aux arts et à la culture et de leur permettre de s’exprimer sur le patrimoine grâce au médium photographique », précise Mme De Tonnancourt.