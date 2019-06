Soirées musicales : Normand Perron et l'Harmonie Calixa-Lavallée au programme

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy invite à assister gratuitement au spectacle de Normand Perron le lundi 17 juin au parc Hervé-Larivière et de l’Harmonie Calixa-Lavallée le mercredi 19 juin au carré Royal. Les concerts sont présentés à 19 h.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Normand Perron

Normand Perron présente pour le printemps 2019, son nouvel album et nouveau spectacle : Les Aléas. L’auteur-compositeur nous offre un répertoire de chansons originales, ainsi que des interprétations pigées dans les titres qui ont influencé sa vie musicale.

Entre le folk et le blues, des textes bien ficelés, la voix colorée par les cordes et les percussions, sa performance laissera place à une grande envolée musicale.

Normand Perron fait carrière en musique depuis plus de trente ans, au Québec, en France, en Belgique, en Afrique et aux États-Unis. Il a produit cinq albums, de la musique de film et de la musique pour contes. En 2013, il recevait le prix du Grand Héron d’honneur de l’Ordre du Survenant pour l’ensemble de sa carrière. Normand Perron sera accompagné sur scène de Serge Capistran à la guitare, de Benoit Paulhus à la basse et de Stéphane Jetté à la batterie.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain. Le parc Hervé-Larivière est situé au 75, rue Lambert.

Soirées musicales La grande scène : Harmonie Calixa-Lavallée

Fondée en 1915, l’Harmonie Calixa-Lavallée regroupe trois générations de musiciens. Elle offrira un concert haut en couleur qui saura divertir un public de tous âges. Son répertoire estival varié passe de la musique populaire aux grands classiques, du pop-rock aux rythmes dansants, sans oublier quelques morceaux musicaux tirés de films.

En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs. Vous pouvez également suivre la page Facebook de la Ville de Sorel-Tracy