Exposition de Françoise Falardeau à la Maison des gouverneurs dès le 20 juin

La Ville de Sorel-Tracy invite la population à découvrir l’exposition Réminiscence – À la recherche des souvenirs enfouis de l’artiste peintre Françoise Falardeau, du 20 juin au 21 août à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes).

Vernissage public

Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le jeudi 27 juin à 17 h à la Maison des gouverneurs. L’entrée au vernissage est gratuite.

À propos de l’artiste et de l’exposition

Réminiscence – À la recherche des souvenirs enfouis

Françoise Falardeau utilise un processus créatif qui naît d’une recherche intérieure où le passé, le présent et le futur se confondent. Fascinée par le courant expressionniste allemand, son travail ne fait que poursuivre la facture subjective de ces grands maîtres.

Pour ce corpus, l’artiste souhaitait transgresser l'apparence sensible des choses. La création s’est imposée de ses ressentis et de son vécu, qu’ils soient conscients ou inconscients. Selon cette approche, les « sujets » de ses pensées comme les rêves et les théories sont apparus. Il ne s'agissait plus de savoir seulement ou de montrer ce qu’elle connaissait, mais surtout de laisser parler la réminiscence, ce processus où l’on recherche délibérément à se rappeler d’une chose passée. La réminiscence, selon Platon, est le ressouvenir par l'âme de connaissances qu’elle a acquises en dehors de son séjour dans un corps et qu'elle a perdues lors de sa réincorporation.

En visitant l’exposition, venez prendre le temps de ressentir, de rompre avec le connu et le moment présent et de vous rapprocher de votre sensibilité. En laissant venir la réminiscence, cela rend possible le souvenir des choses que l’on a vues, lues ou entendues antérieurement. Pour cette exposition, la présentation des œuvres sera accompagnée de la lecture de la poésie "réminiscente" de Gilles Séguin.

Horaire de l’exposition

L’exposition est ouverte au public tous les jours de 8 h 30 à 17 h 30. L’entrée est gratuite pour la durée complète de l’exposition.