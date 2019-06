Programmation de la Fête nationale 2019 à Sorel-Tracy

Les festivités de la fête nationale du Québec auront lieu le dimanche 23 juin au quai Catherine-Legardeur et offriront des animations gratuites pour tous les goûts.

Dès 15 h, le quai Catherine-Legardeur offrira des divertissements variés : jeux gonflables, musique d’ambiance, jeux d’été sur le sable de la plage urbaine. À partir de 16 h, les familles pourront participer aux Ninoulympiques, des jeux olympiques farfelus avec parade et épreuves sportives et profiter de maquillages.

Dès 20 h, la partie spectacle des festivités sera assurée par le groupe « Fiers Sorelois », composé des artistes locaux Christine Latour, Yann Arseneault, Stéphane Proulx, Mario Couture et Pascal Lepage, qui réchaufferont l’atmosphère avec une programmation 100% québécoise et enlevante. Le traditionnel feu d’artifice pyromusical, présenté par Royal Pyrotechnie, débutera à 22 h et la soirée se terminera de manière festive en compagnie de DJ Barbu et André Rioux.

Voici l’horaire détaillé des festivités qui se dérouleront le 23 juin :

15 h : Ouverture des jeux et de la plage urbaine

Musique d'ambiance

Jeux de plage

Jeux gonflables

16 h à 19 h : Animations familiales

Ninoulympiques

Maquillages

20 h à 21 h 30 : « Fiers Sorelois »

Répertoire québécois festif

5 musiciens sorelois au talent reconnu

21 h 45 : Cérémonies protocolaires

Discours des organisateurs et des dignitaires

Hommage au drapeau fleurdelisé

22 h : Feu d'artifice pyromusical

22 h 20 à 1 h : DJ Barbu

Les festivités auront lieu beau temps, mauvais temps. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre le comité organisateur au 450 881-6738.