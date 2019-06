Deuxième édition des Virées gourmandes de la Montérégie

La MRC de Pierre-De Saurel a pris part au lancement régional des Virées gourmandes de la Montérégie le 11 juin dernier. Une expérience agrotouristique enrichissante et savoureuse que la MRC propose pour une deuxième année consécutive grâce à la participation d’une dizaine d’entreprises agroalimentaires du territoire.

Ces entreprises sont : les fermes Besner-Pagé, du Barbu et St-Ours, la Fromagerie Polyethnique, la Grange à houblon, la Sublime asperge, la distillerie Les Subversifs, les Jardins de Massueville, les Jardins Picoudi et le Marché du Vieux-Saurel.

« Nous voulons promouvoir l’achat local et mettre en valeur le savoir-faire de nos entreprises agroalimentaires grâce à cette activité », précise le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, M. Gilles Salvas. « La virée gourmande complète à merveille l’offre touristique régionale en plus de mettre en valeur la complémentarité rurale et urbaine qui caractérise notre territoire », ajoute M. Salvas.

Cette année, huit MRC participent au projet pour un total de six virées gourmandes proposées à travers la Montérégie, et où il est possible de découvrir les produits de près de 80 entreprises.

Pour bénéficier d’une multitude de suggestions d’activités et d’offres promotionnelles alléchantes, il est possible de se procurer un passeport foodie auprès des entreprises participantes, à l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy, dans les bureaux municipaux, à la MRC ou d’en commander un sur le site www.vireesgourmandes.ca. L’ensemble des entreprises participantes y sont clairement identifiées sur les cartes de chacun des territoires. Il est donc très facile de s’y retrouver et ainsi prévoir son itinéraire.