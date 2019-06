Soirées musicales: Nolton Lake, musique du monde acoustique

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Nolton Lake le mercredi 26 juin à 19 h au carré Royal. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Prenez note qu’il n’y aura pas de soirée musicale le lundi 24 juin en raison du congé de la fête nationale.

Soirées musicales La grande scène : Nolton Lake

Nolton Lake est un artiste acoustique/world autodidacte. C'est par les voyages et la découverte du monde qu'il trouve son inspiration et qu'il fait voyager son public à travers sa musique et ses histoires. D'un mélange de guitare acoustique, de sitar indien accompagné d'une section percussions et basse rythmée, le spectacle de Nolton Lake saura vous emporter dans un univers sonore tout à fait unique.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.