Retour des visites historiques dans le centre-ville de Sorel-Tracy

La Société historique Pierre-de-Saurel (SHPS) dans son rôle de promotion de l’histoire de Sorel-Tracy, 4e plus vieille ville au Canada fondée en 1642, a annoncé le début de la saison estivale 2019 avec le retour des visites guidées dans le Vieux-Saurel.

Ainsi, jusqu’à la fin du mois d’août, la guide « Catherine Legardeur » - une des premières seigneuresses de la Nouvelle-France et veuve de Pierre de Saurel, vous fera voyager dans le temps en traversant plus de 375 ans d’histoire, de l’établissement des premiers colons à nos jours!

Apprenez-en plus sur le fort Richelieu, la seigneurie de Saurel, le bourg de William-Henry et les bâtiments qui ont marqué l’histoire du XXe siècle comme l’hôtel Saurel, le bureau des postes et des douanes ou le marché public. Avec un parcours de 90 minutes, cette visite a pour objectif de renseigner tout un chacun sur l’incroyable richesse de la région. Trois départs sont offerts gratuitement du mercredi au dimanche : 10 h 30, 13 h et 15 h 30.

En ce sens, la SHPS assure la pérennité de plus de 1,3 km linéaire équivalent d’archives, dans sa voûte à température contrôlée. Laquelle reçoit les fonds d'archives de l'ensemble de la population, notamment des citoyens et des citoyennes des MRC Pierre-de-Saurel et Marguerite-D'Youville, afin de les préserver pour les générations futures. Ce qui fait de la Société historique Pierre-de-Saurel, un centre d’archives privées parmi les plus importants au Québec, agréées par Bibliothèque et archives nationales du Québec.