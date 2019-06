Soirées musicales : le surf-rock des Ventures Story le 3 juillet

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy offre gratuitement le spectacle de The Ventures Story le mercredi 3 juillet à 19 h au parc Regard-sur-le-Fleuve. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain. Il est à noter qu’il n’y aura pas de spectacle le lundi 1er juillet en raison de la fête du Canada.

Soirées musicales La grande scène : The Ventures Story

The Ventures Story est un groupe de quatre musiciens très expérimentés dont la sonorité est exceptionnelle et qui nous retourne à la belle époque des années 1960. On retrouvera Michel Périllard et Yves Parenteau à la guitare, Gilles Duhamel à la basse et Paul Huckle à la batterie. Ils utilisent les instruments et le son de cette époque pour interpréter les plus belles pièces instrumentales qui ont marqué la musique surf-rock à travers le monde. Uniques en leur genre au Québec par leur sonorité et par leur choix musical, The Ventures Story nous propulsent immédiatement dès les premiers accords dans une ambiance électrisante. Un spectacle unique et différent à ne pas manquer!

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.