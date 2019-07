Rencontre d’information pour un appel à projets du CALQ en partenariat avec la Montérégie-Est

La MRC de Pierre-De Saurel, en collaboration avec Culture Montérégie, tiendra une rencontre d’information destinée aux artistes, écrivains et organismes artistiques professionnels du territoire concernant un appel à projets du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Cette rencontre se tiendra le 19 juillet prochain, à 10 h, à la MRC de Pierre-De Saurel située au 50, rue du Fort à Sorel-Tracy.

En effet, le CALQ et ses différents partenaires, dont la MRC de Pierre-De Saurel, ont lancé le 3e appel de projets découlant de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie-Est. Ainsi, les artistes professionnels et les organismes artistiques professionnels ont jusqu’au 19 septembre 2019 pour déposer un projet auprès du CALQ.

Pour connaître les détails du programme, les différents volets et avoir plus d’information pour la préparation d’un dossier, il est important de s’inscrire à la rencontre, animé par Culture Montérégie, auprès de Chantal Chapdelaine au 450 743-2703, poste 0, ou par courriel à [email protected], et ce, avant le 17 juillet prochain. La rencontre sera d’une durée de 45 à 60 minutes.

À propos du programme de partenariat territorial avec la collectivité de la Montérégie-Est

Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en 2017 par les partenaires comportant un investissement total de 246 200 $.

Ses objectifs :

 stimuler la création artistique dans la Montérégie-Est;

 contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains;

 favoriser leur rétention dans leur localité;

 encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique;

 épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants de la région. Il s’agit du dernier appel de projets prévu à cette entente.