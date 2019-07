Soirée musicales à venir : Les vieux chums et Karolane Millette

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy présente gratuitement au spectacle de Les vieux chums le lundi 22 juillet au parc des Roitelets et à celui de Karolane Millette, le 24 juillet au carré Royal. Les soirées musicales débutent à 19 h. En cas de pluie, les soirées musicales seront remises au lendemain.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Les vieux chums

Les vieux chums sont des complices de la musique depuis plus de 45 ans et reviennent à la musique après un repos de plusieurs années. Daniel Duguay, Raymond Cournoyer et Yves Blais sauront vous faire vibrer aux sons de la musique country québécoise et américaine ainsi que de vieux souvenirs rétro. Le spectacle a lieu au parc des Roitelets, situé au 8101, rue des Muguets, accessible par le boulevard de Tracy.

Soirées musicales La grande scène : Karolane Millette

Karolane Millette est une auteure-compositrice-interprète de la région qui accorde une grande importance à la chanson francophone. Ses mélodies accrocheuses et ensoleillées vous transporteront dans un univers où il fait bon vivre! Ce spectacle a lieu au carré Royal.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.