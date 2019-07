Le quai Richelieu accueillera le Centre des arts contemporains du Québec à Montréal Sorel-Tracy

Au cours des prochaines semaines, les hangars situés sur le quai Richelieu seront démolis. Ces bâtiments ont été lourdement endommagés par le feu et pour des raisons de sécurité publique, le conseil municipal a accordé un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Sorel, pour le démantèlement des bâtiments et la décontamination des lieux.

L’espace ainsi libéré verra naître le projet du Centre des arts contemporains du Québec à Montréal/Sorel-Tracy, un centre de création artistique et un espace public donnant accès à la rivière Richelieu.