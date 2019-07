Les Dimanches dansants débutent le dimanche 21 juillet

Les jambes vous piquent d’envie de danser? Vous souhaitez le faire en groupe et en plein air? La série Les Dimanches dansants vous le permettra, dès le 21 juillet, au carré Royal.

La Ville de Sorel-Tracy convie tous les adeptes de danse en ligne pour cette activité gratuite animée en alternance par Michel Tremblay, et par Daniel Deslauriers et Johanne Lefebvre. Ainsi, les dimanches dansants du 28 juillet, 11 août et 1er septembre seront animés par Michel Tremblay, tandis que ceux du 21 juillet, 4 et 25 août seront assurés par Daniel Deslauriers et Johanne Lefebvre.

Depuis 2008, ce sont plus de 150 danseurs de tous calibres qui se donnent rendez-vous les dimanches au carré Royal. C’est donc un rendez-vous les 21 et 28 juillet, 4, 11 et 25 août de même que le 1er septembre. Venez prendre l’air tout en dansant!

En cas de pluie, les dimanches dansants seront reprogrammés à la fin de la présente série.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600 poste 4400.