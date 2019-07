La Ville de Sorel-Tracy lance un appel aux artistes pour les Journées de la culture

La Ville de Sorel-Tracy invite les artistes de son territoire à développer une activité lors des Journées de la culture 2019. Les Journées de la culture auront lieu du 27 au 29 septembre prochain partout au Québec et Sorel-Tracy souhaite faire rayonner les talents d’ici via cette belle initiative qui a fait ses preuves.

Vous souhaitez offrir une activité grand public ou bien ouvrir les portes de vos ateliers pour faire connaître votre travail, vos œuvres et vos méthodes de création aux citoyens? Inscrivez-vous aux Journées de la culture et participez à faire rayonner le domaine artistique dans votre ville. Le thème pour cette année est : La rencontre : tisser des liens, bâtir des ponts.

Complétez le formulaire destiné à cet effet au plus tard le 5 août à 16 h en vous rendant sur le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy, dans la section Loisirs, sports et culture, onglet Journées de la culture. La Ville de Sorel-Tracy ajoutera votre activité dans le dépliant officiel destiné aux Journées de la culture, qui sera distribué à quelques centaines d’exemplaires partout dans la ville. Profitez de cette tribune pour vous faire connaître et tisser des liens avec les citoyens.

Pour plus d’informations sur les Journées de la culture, vous pouvez visiter leur site Internet au https://www.journeesdelaculture.qc.ca/ ou communiquer avec Mme Julie Gauthier-Lafond, régisseuse au développement culturel du Services des loisirs, au 450 780-5600, poste 4422.