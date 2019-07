Soirées musicales : Mélopée Croisée et Yann Arseneault et son Road trip band

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Mélopée Croisée le lundi 29 juillet au parc Dorimène-Desjardins et à celui de Yann Arseneault et le Road trip band le mercredi 31 juillet au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Les soirées musicales débutent à 19 h. En cas de pluie, les soirées musicales seront remises au lendemain.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Mélopée Croisée

Mélopée Croisée est né dans les rues de France. Plusieurs envolées musicales traversant les frontières et le temps ont créé son immense répertoire de tous les genres. La passion contagieuse pour la vie du trio formé de Pascal Bergeron, Dany Lambert et Claude Dubois emportera vos émotions dans un sincère partage de plaisir. Ils vous convient à vivre la musique, ensemble! C’est un rendez-vous au parc Dorimène-Desjardins.

Soirées musicales La grande scène : Yann Arseneault et le Road trip band

C’est avec un baluchon rempli d’influences blues, country et cajun que Yann Arseneault vous invite à parcourir avec lui un bout de chemin. Il vous fera découvrir des compositions originales et des interprétations inspirées de ces courants musicaux aux airs festifs et enjoués. Avec ses compagnons de route, il vous convie à un véritable « road trip » musical. Le spectacle a lieu au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.