Soirées musicales : Claude Germain et l'Harmonie Calixa-Lavallée

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy invite la population à assister gratuitement au spectacle de Claude Germain le lundi 5 août au parc De Grandpré et à celui de l’Harmonie Calixa-Lavallée le mercredi 7 août au carré Royal. Les soirées musicales débutent à 19 h. En cas de pluie, les spectacles seront remis au lendemain.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Claude Germain

L’auteur-compositeur-interprète Claude Germain vous raconte en toute intimité, l’histoire romancée des inspirations de ses chansons sur une musique de style populaire aux influences québécoises et blues. Le blues au cœur, il nous dévoile toute une gamme d’émotions face à la vie et à l’amour, en compagnie de Pierre Gagnon à la guitare et de Nathalie Péloquin, choriste. Le concert a lieu au parc De Grandpré, situé au 6105, rue de Grandpré, accessible par le boulevard de Tracy.

Soirées musicales La grande scène : Harmonie Calixa-Lavallée

Fondée en 1915, l’Harmonie Calixa-Lavallée regroupe trois générations de musiciens. Elle vous offrira un concert haut en couleur qui saura divertir un public de tous âges. Son répertoire estival varié passe de la musique populaire aux grands classiques, du pop-rock aux rythmes dansants, sans oublier quelques morceaux musicaux tirés de films. Le concert a lieu au carré Royal.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca pour la programmation complète des soirées musicales, les avis de remise en cas de pluie et la carte des parcs.