La musique rap d’Obia le Chef pour clôturer la programmation des soirées musicales

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy la population est invitée à assister gratuitement au spectacle d’Obia le Chef le lundi 19 août à 19 h, à la Maison des jeunes La Place, située au 95, chemin des Patriotes. En cas de pluie, la soirée musicale sera remise au lendemain.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Obia le Chef

Reconnu d’abord pour ses prouesses aux joutes verbales (participation à WordUp! ainsi qu’à Rap Contenders (ligue de battle rap a capella à Paris)), Obia le Chef se démarque par l’efficacité de ses textes et l’ambiance de ses morceaux. Il compte bien démontrer à la francophonie qu’il est le vétéran Chef avec Soufflette, son premier album solo officiel sous l’étiquette 7ième Ciel Records. Un spectacle qui plaira sûrement aux adolescentes et adolescents, de même qu’aux jeunes de cœur curieux de découvrir ce phénomène musical qui débarque à Sorel-Tracy!

À cet effet, le spectacle est ouvert à tous et c’est une occasion de créer des liens intergénérationnels autour de cet artiste qui a participé aux Francofolies de Montréal de même qu’au Festival d’été de Québec!

La Maison des jeunes La Place collabore, grâce à son personnel et ses jeunes, dans la tenue de cet événement. Plusieurs jeunes s’impliquent dans l’accueil de l’artiste et des spectateurs et la Ville de Sorel-Tracy tient à les en remercier.

Les soirées musicales sont terminées pour cet été.

Consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca, pour les avis de remise en cas de pluie.