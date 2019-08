Le duo Nort é Sur se produira aux dimanches Fabul’Art

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy invite la population à assister gratuitement au spectacle du duo Nort é Sur composé d’Alexandre Fallon et de Jonathan Laperle, le 18 août à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs. Le duo remplace Dear Denizen qui devait se produire à cette même date et qui ne pourra pas performer.

Après avoir pris des avenues musicales complètement différentes, les deux jeunes musiciens – et cousins! – convergent vers un projet commun. Alors qu'Alexandre cherche à canaliser son intérêt croissant pour les musiques d'Amérique latine, Jonathan cherche à explorer d'autres facettes de la musique classique. Ils ont donc commencé à monter un répertoire en ce sens. Parcourant autant la musique moderne, romantique que classique, le duo se penche sur une tradition musicale en effervescence depuis le début du vingtième siècle.

La musique pour flûte et guitare a intéressé les plus grands compositeurs latino-américains. Grâce à leur timbre et à leur registre, la flûte traversière et la guitare classique sont deux instruments qui vont de pair. C'est avec grande fierté que ces deux amis de longue date portent le flambeau musical de la petite famille Saint-Oursoise.

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle; premier arrivé, premier servi!

Pour en savoir davantage au sujet de la programmation des dimanches Fabul’Art, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.