Des choix difficiles pour les membres du comité régional culturel

Au cours de la dernière année, les membres du comité régional culturel (CRC) de la MRC de Pierre-De Saurel ont eu à prioriser certains projets, au détriment d’autres, afin de permettre leur réalisation par la coordonnatrice au développement culturel. Le tout s’appuyant sur un rapport rédigé par cette dernière.

« Nous avons dû prendre des décisions qui n’ont pas été faciles », explique Diane De Tonnancourt, présidente du comité régional culturel. « Dans les circonstances, nous nous sommes assurés de choisir des projets répondant aux principes directeurs de notre politique culturelle, soit de contribuer à l’épanouissement individuel et collectif grâce à la culture, de façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts et de la culture, de dynamiser la relation entre la culture et le territoire et d’accroître l’apport de la culture et des communications à l’économie et au développement de la région », poursuit Mme De Tonnancourt.