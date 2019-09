Journées de la culture à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu

Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu soulignera les journées de la culture par diverses activités :

Exposition de photos « Les Saisons » les 28 et 29 septembre de 10h00 à 16h00

Dans le cadre du Concours de photo de Saint-Roch-de-Richelieu, venez visiter l'exposition de photographies qui a comme thème « Les Saisons ». Les saisons se rencontrent chaque année lors d'une période de transition. Celle-ci, parfois longue ou très courte, nous permet d'observer les changements qui s'opèrent dans la nature et dans notre environnement. L'exposition sera un moment privilégié pour venir constater certains détails qui nous échappent parfois.Que vous soyez en amour avec le printemps et l'été ou déprimé face à l'arrivée de l'automne et du temps froid de l'hiver, venez à la rencontre de ces entités immatérielles qui façonnent notre belle province!

Atelier d’écriture avec Madame Francine Larose : « Le sens des mots » le 28 septembre de 13h30 à 16h00

Madame Larose vous invite à une écriture spontanée à partir d'incitateurs et de lecture de textes. Une activité à ne pas manquer. Une inscription pour l’activité est demandée. Bienvenue à tous!

L’entrée à la Maison de la culture est gratuite tout comme la participation au circuit patrimonial. Pour plus d’informations sur la Maison de la culture et ses activités, visitez la page Facebook de l’organisme ou téléphonez au 450-846-2285.