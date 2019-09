Le groove de Jérôme 50 aux Dimanches Fabul’Art le 15 septembre

Dans le cadre des Dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle de Jérôme 50, le 15 septembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes).

Jérôme 50 n’est pas tant un musicien qu’un auteur-compositeur de chansons. Son grand-père lui a appris trois accords, mais il ne les a pas pratiqués, il s’est plutôt empressé d’écrire une première chanson et il n’a pas arrêté depuis. Jérôme 50 a fait ses premières armes dès 17 ans en tant que musicien de rue dans le Vieux-Québec. Il a fait paraître en 2013 un mini-album alors qu’il ne savait pas ce qu’était ni un EP ni un réalisateur. Il dévoile maintenant La hiérarchill, réalisé par Philippe Brault : des chansons aux grooves et au ton à la fois candides et frondeurs – des chansons malbuzzantes et pas achalées.

Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle ; premier arrivé, premier servi!

Exposition en cours

Veuillez noter que l’exposition qui a présentement cours à la Maison des gouverneurs est celle de David Moore, Va dire à mes amis Que je me souviens d’eux. Vous pouvez visiter gratuitement l’exposition du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, de même que le samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca dans la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.