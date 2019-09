Christian Laramée se joint à l'équipe de Culture Montérégie

Christian Laramée est le nouvel agent de développement culturel numérique (ADCN) dans l’équipe de Culture Montérégie.

« Emboitant le pas au Plan culturel numérique du Québec, Culture Montérégie a pris au cours de la dernière année, un grand virage numérique. Nous voulons offrir aux artistes la possibilité de voir s’épanouir leur créativité avec de nouveaux moyens. Grâce à l’arrivée de Christian, nous pourrons élaborer des stratégies et mettre ses connaissances à contribution pour dynamiser les arts numériques en Montérégie, tout en participant à améliorer la présence des œuvres et des artistes d’ici sur les plateformes web », précise Nancy Bélanger, directrice générale.

Depuis les 10 dernières années, Christian Laramée a travaillé dans le domaine du marketing et de la publicité . Il a notamment produit de la publicité pour la télévision et les médias sociaux, du contenu de marque ainsi que des expériences numériques pour plusieurs clients renommés. Il a de plus démarré sa propre maison de production en 2012. Christian détient également un certificat en gestion philanthropique de l’Université de Montréal et a participé à une formation en entrepreneuriat au Pôle médias HEC.

Il aura pour mandat de favoriser la concertation entre les acteurs de la culture, de l’univers numérique et des communications en Montérégie. Il collaborera au développement d’initiatives structurantes et d’événements fédérateurs du milieu culturel. Il fera également partie du réseau national d’agents de développement culturel numérique créé par le ministère de la Culture et des Communications. Christian Laramée est entré en fonction le 18 juillet. Vous pouvez le joindre à [email protected]

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L’organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.