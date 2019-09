Appel aux artistes de la scène pour la programmation 2020 des soirées musicales et des Dimanches Fabul’Art

La Ville de Sorel-Tracy lance un appel aux artistes ou aux groupes de musique de la région désirant se produire en spectacle dans le cadre des Dimanches Fabul’Art et des soirées musicales estivales organisées par la Ville.

La programmation des Dimanches Fabul’Art est à la fois multidisciplinaire et variée. Les spectacles, d’une durée de 60 minutes, sont présentés gratuitement sur la scène intimiste de la Maison des gouverneurs à 13 h 30, le 3 e dimanche de chaque mois, de janvier à mai et du mois d’août à décembre.

Les soirées musicales estivales sont présentées gratuitement les lundis et mercredis soirs, dans les parcs de Sorel-Tracy, de la mi-juin à la mi-août. Les artistes locaux et régionaux qui y performent offrent des prestations variées et colorées, propres à attirer le grand public. Les soirées musicales débutent à 19 h et sont remises le lendemain en cas de pluie.

Les candidatures doivent comprendre obligatoirement un dossier d’artiste complet incluant les éléments suivants :

un curriculum vitae artistique incluant les performances significatives;

du matériel audio sur support CD si envoyé par la poste ou en format .mp3 si envoyé par courriel;

un minimum de 2 photos casting de qualité impression (résolution minimale de 1 Mo);

du matériel vidéo sur DVD si envoyé par la poste en en format numérique de qualité si envoyé par courriel (facultatif).

Pour toutes questions ou informations supplémentaires sur cet appel de dossiers, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.