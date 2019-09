Les jeunes du Salon du Livre jeunesse de Saint-Ours vont "laisser leur trace" ce week-end

Le Salon du Livre jeunesse de Saint-Ours se tiendra ce samedi 28 septembre dans le cadre des Journées de la culture. Mais celui-ci est différent, car ce sont de jeunes auteurs-autrices entre 6 et 17 ans qui y participent. Ils ont tous passé les étapes d’écriture, de correction et d’évaluation de leurs écrits et ont hâte de présenter (et possiblement vendre) leurs livres.

Le thème de cette 11e édition était ‘’Écrire, c’est laisser sa trace’’. Une soixantaine de jeunes écrivains laisseront donc leur empreinte à travers l’écriture en ayant participé au concours du Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours.

Pousser les jeunes vers l'amour de la langue

Le Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui, depuis 2008, encourage les jeunes dans la maitrise du français écrit, le développement de leurs compétences en écriture et l’expression de leur créativité par le biais d’un concours littéraire à l’échelle provinciale.

Tous les genres littéraires sont autorisés : roman, nouvelles, conte, poésie, bande dessinée. Le RLJSO offre à ses jeunes participant(e)s soutien et accompagnement pendant la période d’écriture. La correction et l’évaluation des textes sont effectuées par des bénévoles. Les tapuscrits sont par la suite mis en page et imprimés en dix exemplaires que les jeunes participant(e)s présentent aux visiteurs du Salon du Livre jeunesse de Saint-Ours.

Un gala de remise de prix animé par la porte-parole du regroupement, l’auteur jeunesse Jonathan Bécotte, terminera cette journée pour tous les participants des différentes catégories, soit 6-8 ans (Ourson d’Or), 9-13 ans et 14-17 ans, ainsi que des prix Coup de cœur. L'événement se tient de 10 h à 16 h ce samedi à l'École Pierre-de-Saint-Ours (2537 de l’Immaculée-Conception, Saint-Ours, Qc J0G 1P0).

L'entrée est gratuite. Des jeux gonflables seront disponibles à l’extérieur et un camion de cuisine de rue sera présent à l’heure du diner. Dans l’après-midi, il sera possible de visiter la Bibliothèque de Saint-Ours, où animation et contes seront offerts aux plus jeunes.