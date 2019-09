18 activités pour faire le plein de culture les 27, 28 et 29 septembre

La Ville de Sorel-Tracy invite tous les citoyens à participer aux activités gratuites offertes dans le cadre de la 23e édition des Journées de la culture qui se déroulera du 27 au 29 septembre, sous la thématique « La Rencontre ‒ tisser des liens, bâtir des ponts ».

Au total, 18 activités gratuites et variées sont au programme pour les amateurs de culture qui souhaitent faire des découvertes, interagir avec des artistes, voir le travail artistique en direct, découvrir les coulisses d’une répétition musicale, en savoir plus sur la façon dont on prépare une exposition collective, etc…

Portes ouvertes, parcours littéraire, installation artistique, spectacles de musique et de théâtre, expositions, heure du conte spéciale tricot, visites guidées font partie de l’offre présentée spécialement durant ces trois jours consacrés à la culture. Plusieurs lieux seront animés, dont la Maison des gouverneurs, le Marché des arts Desjardins, la Maison de la Musique, le Biophare, la Société historique Pierre-de-Saurel et plusieurs autres.

En nouveauté, un balado (podcast) sera animé en direct du Marché des arts Desjardins, laissant place à plusieurs prestations en direct, des chroniques et des entrevues. Ce balado sera, par la suite, disponible sur YouTube, Soundcloud et Spotify (Au 218-B).

Tous les citoyens sont invités à faire des rencontres, à tisser des liens et à bâtir des ponts avec les organismes et les artistes participants. Ils auront l’occasion de vous charmer et de vous captiver. On vous attend en grand nombre! Pour la programmation complète et pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca, section Journées de la culture!