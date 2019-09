Dix courts-métrages tenteront de mettre la main sur le titre ultime

Le Festival de Films de la Montérégie convie les cinéphiles, amis, familles et médias à la grande finale de l’édition 2019. Cette 2e édition a eu lieu dans 6 villes tout au long de l’été 2019, soit de Saint-Jean-sur-Richelieu à Huntingdon, en passant par Saint-Denis-sur-Richelieu, Sainte-Madeleine, Beloeil et Sorel-Tracy. C'est en direct de la salle Georges-Codling du Marché des Arts Desjardins, le 11 octobre prcohain que se tiendra la grande finale.

Dès 19h30, les spectateurs pourront visionner les dix films en compétition en présence de nombreux réalisateurs. L'objectif? Déterminer quel sera le grand gagnant de l'édition 2019. Le public sera aussi invité à voter pour son coup de cœur, afin de dévoiler le 2e gagnant de la soirée. Notons que les portes ouvriront à 18h30 et un service de bar est disponible dans la salle.



Trois juges auront la très lourde tâche de déterminer le meilleur film de la soirée : Kevin Laforest, critique cinéma pour le journal Voir ainsi que chroniqueur du blogue Extra Beurre. Jules Falardeau, réalisateur et président d’honneur de l’édition 2019, ainsi que Geneviève Dulude-De Celles, originaire de Sorel-Tracy et réalisatrice du film «Une Colonie».



De plus, lors de la délibération des juges, le public sera diverti par l’humoriste Marylène Gendron, tout juste avant la remise des trophées. L’entrée est gratuite, il serait préférable de réserver en ligne, pour vous assurer de vos places, on peut le faire en suivant ce lien : www.ipix.tv/reservation-ffdm ou en passant par la page Facebook du FFDM.



Le Festival de Films de la Montérégie est un OBNL qui en est à sa 2e édition et qui présente des courts métrages de réalisateurs (trices) de partout à travers le Québec sous forme de compétition. Toutes les

représentations sont faites sous les étoiles lors de projection extérieure et 10 films sont sélectionnés pour la grande finale présentée en octobre dans une salle de spectacle.



Voici la liste des films en compétitions pour la 2e édition :



1. Fuck les gars, un film de Anthony Coveney

2. L’amour, un film de Benoit Ouellet

3. Lacolle, un film d’Alexandre Gauthier

4. Thalassic, un film de Stéphanie Lamontagne

5. Illusion, un film de Garcia JC

6. Les dragons de l’écologie, un film de Flore Fauchille

7. Nos combats, un film de David Gaudette et Jean-Bapstiste Pannier

8. Ce matin qui dura six ans, un film d’Eric Labelle

9. Super-Québec, un film de Les 4 BOYZ

10. C’est pas d’la tarte, un film de Vincent F. Morin



Quoi : Finale du Festival de Films de la Montérégie, 2e édition

Où : Salle Georges-Codling, Marché des Arts Desjardins, 28 rue du Roi,

Sorel-Tracy, J3P 4M4

Quand : 11 octobre 2019, ouverture des portes 18h30, début des projections 19H30