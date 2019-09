Azimut diffusion offre un rabais éclair le lundi 30 septembre

Azimut diffusion célèbre ses trente ans d’existence en grand en offrant aux intéressés, le lundi 30 septembre entre midi et 17 h, la paire de billets à 30 $ pour la pièce de théâtre « Warda » de Sébastien Harrisson.

Présentée dans le cadre d’Octobre le mois des mots le mercredi 16 octobre à 19 h 30 à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins, la pièce de théâtre « Warda » de l’auteur, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre Les Deux Mondes, Sébastien Harrisson, est un conte à clé, une quête initiatique, un voyage dans l’espace et le temps qui tel un véritable « thriller » saura vous maintenir en haleine.

Via cette promotion le paire de billets pour ce spectacle coûtera 30 $, taxes et frais de service inclus, représentant un rabais de 36 $ sur une paire au tarif régulier. On peut en faire l'achat en ligne avec le code promotionnel « tw30 », ou communiquez directement avec le comptoir de billetterie au 450.780.1118 #1.

Pour consulter la programmation complète d’Azimut diffusion, on peut visiter le www.azimutdiffusion.com. Les billets sont en vente à la billetterie d’Azimut diffusion, au 28, rue du Roi, 450 780.1118 #1.On peu aussi s'en procurer sur le site web de l’organisme au www.azimutdiffusion.com/billetterie.