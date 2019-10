Le ténor montréalais Steeve Michaud donnera de la voix dimanche à la Maison de la musique

La Maison de la musique de Sorel-Tracy présente le ténor Steeve Michaud et son pianiste Dominic Boulianne, le dimanche 6 octobre dès 14 h au Salon de musique Desjardins. Il interprétera L'ora squisita, des mélodies de la "Belle époque".



Décrit comme une « très belle voix de lirico-spinto, ronde, souple, juste et nuancée », selon la Revue L’Opéra, le ténor Steeve Michaud est aussi apprécié pour son charisme.

À travers cette représentation, il convie son public à un voyage dans le temps, en compagnie de Puccini, Tosti, Bizet et plusieurs autres afin de savourer, le temps d’un concert, quelques-unes des plus belles pages écrites pour le ténor. Il sera accompagné par le brillant pianiste Dominic Boulianne.

Au cours des dernières années, Steeve Michaud a travaillé avec plusieurs maisons d'opéra et orchestres symphoniques au Canada, dont l'Opéra de Québec, l'Opéra de Montréal, l'Opéra de Calgary, Opera Kelowna, l’Opéra de Hamilton, Opera Ontario, Opera Pellegrini, Altamura Opera Festival, l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain et plusieurs autres.

Parmi ses distinctions, le ténor montréalais détient la seconde place du Concours International Caruso et était finaliste du Concours international Puccini. Lauréat des Jeunesses musicales du Canada, des Jeunes Ambassadeurs lyrique du Canada et de Culture Outaouais, il est le lauréat du Prix de la relève de la Fondation des arts, des lettres et de la culture de l’Outaouais.

Le coût des billets varie de 30 $ pour les membres à 40 $ pour les non-membres. Il est fortement conseillé de réserver car les places sont limitées. Joindre le 450-855-3886 ou réserver en ligne.