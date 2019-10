Récital du Trio Trifantasy, sur des airs de jeux vidéos

Voir la galerie de photos

En collaboration avec ses partenaires, le Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ), la ville de Sorel-Tracy et les caisses Desjardins, la Maison de la musique de Sorel-Tracy propose un récital de l’excellent Trio Trifantasy vendredi 18 octobre à 19h30.

Le trio Trifantasy a été fondé en février 2017 par Laurence Manning (pianiste et arrangeuse), Jean Despax (violoniste) et Karine Bouchard (violoncelliste). De formation classique, les musiciens de ce trio spécialisé en musique de jeux vidéo ont pour mission de faire découvrir toute la richesse de cette musique, en reprenant les plus beaux thèmes de jeux classiques rétro et actuels dans des arrangements originaux.

C'est dans une atmosphère ludique et décontractée que le trio Trifantasy présente cette musique éclectique et dynamique qui connaît un essor considérable dans les grandes salles internationales.

L'événement se déroule au Salon de musique Desjardins de la Maison de la musique de Sorel-Tracy au 124, rue George. Les billets en vente sont au coût de : 25 $ membre / 30 $ non membre. Réservations en ligne. À noter: 10 billets gratuits disponibles pour les étudiants (sur réservation au 450-855-3886 seulement). Les places sont limitées.