Une palme d'or pour le film "Fuck les gars" à la finale du Festival de Films de la Montérégie

La salle Georges-Codling de Sorel-Tracy a accueilli la deuxième édition de la finale du Festival de Films de la Montérégie.

Dix courts-métrages ont été présentés devant le public et le jury sur un écran géant. Lors de cette soirée, trois juges ont eu la lourde tâche d’évaluer les films et de déterminer le récipiendaire du meilleur film.

Deux trophées remis

Le jury était composé de Jules Falardeau, réalisateur de grand talent, Geneviève Dulude-De Celles, réalisatrice du film Une Colonie, ainsi que Kevin Laforest, critique de cinéma pour extrabeurre.com. C’est le film Fuck les gars, du réalisateur Anthony Coveney qui a reçu la palme d’or.

Ce dernier s’est mérité un trophée et son nom sera gravé sur la coupe officielle du festival qui se promènera de projection en projection à partir de l’été 2020. Un trophée fut également remis pour le film Super-Québec des réalisateurs Les 4 BOYZ qui a remporté le vote du public dans la catégorie coup de cœur.

Lors de la délibération des juges, l’humoriste Marylène Gendron fut invitée à offrir une courte performance sur la scène afin de divertir les cinéphiles, présents en grand nombre.

Une plus grande diffusion des courts-métrages

« Nous avons la chance d’avoir un jury exceptionnel de gens ayant de grandes compétences dans le domaine de la vidéo. Pour sa deuxième année, le festival est passé à un autre niveau, nous sommes convaincu plus que jamais que ce festival a un très grand avenir », a affirmé François Forget, président du festival.

L’édition 2019 fût un grand succès, ayant fait de nouveaux adeptes dans six municipalités lors des projections, soit Sorel-Tracy, Ste-Madeleine, Saint-Jean-sur-Richelieu, Huntingdon, Saint-Denis-sur-Richelieu et Beloeil.

Le festival qui a été transformé en organisme à but non lucratif (OBNL) en début d’année, désire poursuivre sa vocation et permettre une plus grande diffusion des courts-métrages à un large public en plus de dynamiser l’offre culturelle de la région. Le festival est produit conjointement par la compagnie Kaméléon Productions, IPIX.tv et High5. Ces trois entreprises seront à nouveaux associés pour l’édition 2020.